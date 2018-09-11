2018-09-11T16:01:27+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погибли медведь, лось и кабан

С начала года на дорогах края сбили насмерть 60 диких животных
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На минувшей неделе произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. К сожалению, все они закончились гибелью зверей.

4 сентября на автодороге Кукуштан-Чайковский в Осинском районе была сбита 5-летняя медведица. После столкновения с легковым автомобилем животное погибло.

6 сентября в Уинском районе на 11 километре автодороги Уинское - Деменево в охотничьем хозяйстве «Рогожниковское» под колеса легковушку попала самка лося. Она погибла на месте.

Кроме того, 7 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие в Ординском районе. На четвертом километре дороги Голдыревский-Орда, которая находится в охотничьем хозяйстве «Правда», легковой автомобиль задавил полуторагодовалую самку кабана.

Всего, как отметили в краевом минприроды, с начала года на дорогах Пермского края в дорожно-транспортных происшествиях погибли 60 диких животных.

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