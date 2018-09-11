В Пермском крае в ДТП погибли медведь, лось и кабан
На минувшей неделе произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. К сожалению, все они закончились гибелью зверей.
4 сентября на автодороге Кукуштан-Чайковский в Осинском районе была сбита 5-летняя медведица. После столкновения с легковым автомобилем животное погибло.
6 сентября в Уинском районе на 11 километре автодороги Уинское - Деменево в охотничьем хозяйстве «Рогожниковское» под колеса легковушку попала самка лося. Она погибла на месте.
Кроме того, 7 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие в Ординском районе. На четвертом километре дороги Голдыревский-Орда, которая находится в охотничьем хозяйстве «Правда», легковой автомобиль задавил полуторагодовалую самку кабана.
Всего, как отметили в краевом минприроды, с начала года на дорогах Пермского края в дорожно-транспортных происшествиях погибли 60 диких животных.