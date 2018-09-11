2018-09-11T13:59:27+03:00
Общество

В Перми уличные художники расписали «дом на Арбате»

Огромное граффити появилось на здании по ул. Пермской, 59
Константин КЯКИНЕН
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фото: Вячеслав Дегтярниковфото: Вячеслав Дегтярников
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Уличные художники нанесли огромное граффити с лицевой стороны здания по ул. Пермской, 59, а после также нарисовали на боковых стенах индивидуальные рисунки. «Дом на Арбате» разрисовали участники завершающего этапа конкурса «Центр притяжения».

Конкурс уличных художников проходил в несколько этапов. В заочном туре участники отправили свои работы в электронном виде. Жюри отобрали 25 уличных художников от 11 до 36 лет, которые приняли участие в очном соревновании. Граффитисты были разделены на три группы: новички, профессионалы и те, кто рисует в стиле «андеграунд». Они представили свои творения по темам: «Город будущего», «Город в красках» и «Город искусства».

Ранее мы писали, что до 15 сентября в Перми принимаются заявки на участие в шоу-конкурсе красоты, таланта и доброты «Бабушка года-2018». Жюри конкурса будет оценивать творческие способности и таланты, эрудицию, коммуникабельность, оригинальность выступления участниц конкурса.

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