В Прикамье 56-летний водитель сбил 2 прохожих и 2 дорожных работников
Он потерял сознание за рулем
-Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Сегодня утром в Чусовом на улице Кирова, где расположены частные дома, пострадали в ДТП сразу четыре человека. ВАЗовская «семерка» протаранила двух дорожных работников и двух прохожих, которые шли по обочине дороги. Пострадавших увезли в больницу.
- ДТП произошло сегодня в 10:30 утра, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю -Предварительно установлено, что двое сотрудников дорожной организации осуществляли работы, поблизости находились двое пешеходов. Водителю 1962 года рождения стало плохо, он потерял контроль за транспортным средством и совершил наезд на граждан. Сейчас выясняются все обстоятельства этой аварии.