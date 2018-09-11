СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-11T10:34:55+03:00

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Поздно ночью, проникнув на территорию стоянки, подозреваемый поджег машину своего родственника. 38-и летний мужчина хладнокровно наблюдал, как пламя охватывает автомобиль «Тойота Камри». Только после того как автомобиль полностью загорелся, убедившись, что нанесен не малый ущерб, он скрылся. Охранник стоянки, увидев догорающий автомобиль, сообщил о происшествии владельцу и стал тушить огонь.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Каково же было удивление хозяина машины, когда выяснилось, что поджигателем оказался его родной брат.

По сообщению ГУ МВД по Пермскому краю, в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

В Перми мужчина поджег машину своего брата

Инцидент произошел в начале сентября на улице Клары Цеткин

Поздно ночью, проникнув на территорию стоянки, подозреваемый поджег машину своего родственника. 38-и летний мужчина хладнокровно наблюдал, как пламя охватывает автомобиль «Тойота Камри». Только после того как автомобиль полностью загорелся, убедившись, что нанесен не малый ущерб, он скрылся. Охранник стоянки, увидев догорающий автомобиль, сообщил о происшествии владельцу и стал тушить огонь.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Каково же было удивление хозяина машины, когда выяснилось, что поджигателем оказался его родной брат.

По сообщению ГУ МВД по Пермскому краю, в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.