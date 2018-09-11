В Перми произошло ДТП с тремя машинами

СЕГОДНЯ 07:50 2018-09-11T07:51:21+03:00

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10 сентября в 14.35 в Свердловском районе Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Маршрутной произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 64-летний водитель «Шевроле Нива», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-211440, который двигался в встречном направлении. От удара отечественную машину отбросило на припаркованную «Ладу Гранту», сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ВДТП ушибы и ссадины получила 33-летняя пассажирка ВАЗа, 31-летний водитель отечественного авто не пострадал. Женщине назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 9 сентября около 18 часов в поселке Керос Гайнского района 54-летний водитель ехал с ул. 10-й Пятилетки в направлении ул. Юбилейной. В одном из переулков он сбил 34-летнюю женщину с ребенком в коляске. С закрытой черепно-мозговой травмой малыш госпитализирован в больницу.