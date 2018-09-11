В Пермском районе директор фирмы возместила ущерб в 10 миллионов и отделалась судебным штрафом

СЕГОДНЯ 07:13 2018-09-11T07:13:47+03:00

Она заплатит только 50 тысяч рублей

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В Пермском районе от уголовной ответственности освобождена директор коммерческой фирмы, которая скрыла от налогов более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом следственном комитете, с 1 июня 2014 года по 1 июля 2017 года, подозреваемая – руководитель строительной организации умышленно скрывала денежные средства, на которые должны были начисляться налоги.

В ходе следствия директор коммерческой организации полностью возместила в бюджет неуплаченные налоги, размер которых составил более 10 миллионов рублей. Кроме того, она полностью признала свою вину и раскаялась. Пермским районным судом в отношении директора организации уголовное преследование было прекращено. Она заплатит судебный штраф - 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Чайковском суд приговорил 34-летнего алиментщика к 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.