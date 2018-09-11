Фанатов пермского «Амкара» жестоко избили в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-11T06:50:48+03:00

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Пермский профессиональный клуб «Амкар» прекратил свое существование, но осталась юниорская команда, которая выступает в третьей лиге российского чемпионата.

8 сентября «Амкар» встречался в Коркино с местным «Шахтером». Пермский клуб приехали поддержать фанаты «красно-черных». Матч закончился вничью 1:1 и автобус с болельщиками отправился домой.

- Но за фанатами устроили погоню ультрасы из Челябинска и Екатеринбурга, с которыми у пермяков давняя вражда. Им удалось остановить автобус, из которого начали вытаскивать пермяков по одному и жестоко избивать, в том числе ногами по голове.

Избиение они снимали на видео. которое появилось в сети.

Однако, сами фанаты «Амкара» спокойно восприняли нападение, отметив, что ничего страшного не произошло и никто серьезно не пострадал. Заявление в полицию они подавать не стали, отметив, что в среде фанатов такие нападение - обычное дело.

Тем не мене, челябинская полиция начала проверку нападения на пермских фанатов.