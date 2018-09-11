В Перми пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС
1 июня в селе Гамово Пермского района инспекторы ДПС остановили машину. За рулем сидел 23-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пытаясь избежать наказания, водитель пытался дать взятку инспектору ДПС. Он предложил сотруднику полиции три тысячи рублей, но госавтоинспектор не только отказался от взятки. но и сообщил в следственный комитет.
В ходе следствия выяснилось, что 23-летний парень уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движениям покушении на мелкое взяточничество и с учетом прежних «заслуг» водителя приговорил его к 350 часам обязательных работ. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в краевом следственном комитете.