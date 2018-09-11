В Перми пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 06:30 2018-09-11T06:30:41+03:00

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1 июня в селе Гамово Пермского района инспекторы ДПС остановили машину. За рулем сидел 23-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь избежать наказания, водитель пытался дать взятку инспектору ДПС. Он предложил сотруднику полиции три тысячи рублей, но госавтоинспектор не только отказался от взятки. но и сообщил в следственный комитет.

В ходе следствия выяснилось, что 23-летний парень уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движениям покушении на мелкое взяточничество и с учетом прежних «заслуг» водителя приговорил его к 350 часам обязательных работ. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в краевом следственном комитете.