В Чайковском рецидивист-алиментщик отправится в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 06:17 2018-09-11T06:17:44+03:00

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В Чайковском суд приговорил 34-летнего алиментщика к 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.

С 2015 года мужчина никак не оказывал помощь своему 11-летнему сыну, хотя по решению суда он должен был отдавать четверть своего дохода. Однако нерадивый папаша предпочитал вести разгульный образ жизни.

Сначала уклониста привлекли к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ. Но эта мера не возымела никакого эффекта. Мужчина как не платил по алиментам, так и продолжал не платить. Когда сумма долга по алиментам достигла почти 250 тысяч рублей, в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело, сообщили в службе судебных приставов.

В суде мужчине вспомнили все его былые «заслуги». мужчина не раз был судим за грабежи, кражи, угоны и хранение наркотиков. Учитывая это, суд назначил алиментщику наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.