2018-09-11T05:56:31+03:00
Происшествия

В Прикамье 16-летняя девушка пырнула неприятного знакомого ножом

Сейчас подростка будут судить
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Полазне Добрянского района 18 мая этого года 16-летняя девушка устроила поножовщину. Она ударила 31-летнего мужчину в живот в одной из квартир поселка.

Как отмечают в краевом следственном комитете, девушка воткнула нож в живот знакомому из личной неприязни. Раненый мужчина выжил, поэтому подростка будут судить по статье умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия.

Следствие по делу завершено, материалы переданы в суд.

Как мы ранее писали, 8 сентября в Пермском районе произошло тяжкое преступление. В одном из домов распивали алкогольные напитки два брата: 41-летний и 39-летний мужчины. Между ними произошла ссора, после чего старший брат схватил нож и ударил им в живот родственника. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. Заведено уголовное дело, старшего брата поместили в изолятор временного содержания

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