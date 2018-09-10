Житель Перми, убивший 9 мая прохожего, отсидит 9 лет 1 месяц

СЕГОДНЯ 19:54 2018-09-10T19:55:22+03:00

Он выплатит также 100 тысяч рублей матери погибшего

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В День победы 49-летний пермяк повздорил у магазина с малоизвестным ему 32-летним парнем. Он не ограничился словесной перепалкой и достал из кармана складной нож.

- 9 мая этого года у продуктового магазина, расположенного в Индустриальном районе Перми, на глазах у прохожих нанес малознакомому молодому человеку несколько ударов ножом, от полученных ножевых ранений тот скончался на месте, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Суд приговорил убийцу к 9 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Матери погибшего он должен будет выплатить 100 тысяч рублей.