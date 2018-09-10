Красный, синий или желтый? Жителям Перми предложили выбрать единый цвет для всех автобусов

СЕГОДНЯ 19:18 2018-09-10T19:21:34+03:00

Так могут выглядеть пермские автобусы через 2 года. Фото: сайт "Управляем вместе".

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В Перми планируют выбрать единый стиль для всех городских автобусов – как для внешнего вида, так и для интерьера. Для этого на портале «Управляем вместе» открыто голосование, которое продлиться до 30 сентября. Проголосовать можно по следующей ссылке.

Заходим на сайт и, прежде всего, видим, что нужно выбрать цвет автобусов, поставив нужную отметку. Варианта три: красный, синий, желтый.

Выбрали цвет? Дальше нужно решить: будет на автобусах символика пермского звериного стиля или нет? Наконец, предлагают определиться с цветами интерьера автобусов и ответить на вопрос: надо ли красить поручни и ступни в желтый цвет, а сиденья – в синий? Или они могут быть разных цветов?

На этой же страничке портала можно посмотреть краткое описание новой транспортной модели в городе, которую собираются внедрить до 2020 года.