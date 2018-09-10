2018-09-10T19:21:34+03:00
Общество

Красный, синий или желтый? Жителям Перми предложили выбрать единый цвет для всех автобусов

Проголосовать можно до 30 сентября
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Так могут выглядеть пермские автобусы через 2 года. Фото: сайт "Управляем вместе".Так могут выглядеть пермские автобусы через 2 года. Фото: сайт "Управляем вместе".
Изменить размер текста:

В Перми планируют выбрать единый стиль для всех городских автобусов – как для внешнего вида, так и для интерьера. Для этого на портале «Управляем вместе» открыто голосование, которое продлиться до 30 сентября. Проголосовать можно по следующей ссылке.

Заходим на сайт и, прежде всего, видим, что нужно выбрать цвет автобусов, поставив нужную отметку. Варианта три: красный, синий, желтый.

Выбрали цвет? Дальше нужно решить: будет на автобусах символика пермского звериного стиля или нет? Наконец, предлагают определиться с цветами интерьера автобусов и ответить на вопрос: надо ли красить поручни и ступни в желтый цвет, а сиденья – в синий? Или они могут быть разных цветов?

На этой же страничке портала можно посмотреть краткое описание новой транспортной модели в городе, которую собираются внедрить до 2020 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Перми, убивший 9 мая прохожего, отсидит 9 лет 1 месяц
В Перми возле детской площадки нашли разбитые ртутные градусники
В Перми пьяный автомойщик угнал с автомойки автомобиль «Мицубиси-Лансер»
В Перми подростки тушили окурки об руку мальчика
Во время Пермского марафона взорвали банкомат Сбербанка
В Прикамье пьяный водитель задавил 9-летнюю девочку
В Перми до 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Бабушка года»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Внешний вид - не повод отстранять от уроков»
В Перми «Кросс нации» впервые пройдет в лесу
Три самолета экстренно сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за тумана
В Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской
В Прикамье мошенник получил деньги за кухонный гарнитур и пропал
В Перми автомобиль сбил пешехода на ночной трассе
В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек
В Пермском крае выбрали около 2 тысяч депутатов
Пермский марафон выиграли спортсмены из Самарской области и Чебоксар
Пермская «Звезда» одержала волевую победу над ижевским «Зенитом»
Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку
В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего
В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки