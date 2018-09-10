В Перми возле детской площадки нашли разбитые ртутные градусники

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-10T17:55:34+03:00

Градусники на "Гайве" находят уже не первый раз. Фото: shutterstock.com.

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Это уже второй случай за последнее время, когда в микрорайоне «Гайва» находят ртутные градусники. Напомним: 26 августа их нашли возле детского садика на улице Никитина.

И вот теперь разбитые градусники обнаружили неподалеку от детской площадке возле дома на улице Маршала Толбухина, 2/5.

- Информация об этом нам поступила 6 сентября, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Место, где они лежали, было огорожено. До детской площадки от него – 25 метров, до жилого дома на Толбухина – 40 метров, до многоэтажки на улице Вильямса, 37 «Б» - 60 метров. Ртуть и осколки градусников собрали сотрудники управляющей компании «Актив Финанс Групп».

Как сообщили в санитарном ведомстве, в 7 точках вокруг находки были сделаны замеры воздуха на предмет содержания паров ртути, концентраций, опасных для жизни и здоровья не обнаружено.

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