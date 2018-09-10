2018-09-10T18:01:41+03:00
Общество

В Перми пьяный автомойщик угнал с автомойки автомобиль «Мицубиси-Лансер»

Владелец попросил его сделать химчистку салона
Андрей МАТЛИН
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Парня попросили машину помыть, а он ее угнал. Фото: Википедия.Парня попросили машину помыть, а он ее угнал. Фото: Википедия.
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Наряд дорожно-патрульной службы заступил на ночное дежурство по краевому центру. На улице Солдатова инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, которая двигалась странным образом.

Они остановили ее, за рулем оказался нетрезвый водитель. Он попытался скрыться, но ему это не удалось.

Автомобиль «Мицубиси-Лансер» пришлось отправить на штрафстоянку.. Позже выяснилось, что машина – угнана.

- В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль «Мицубисы» был угнан с территории автомойки на улице Чердынской, подозреваемый в угоне работает на ней мойщиком, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Владелец машины оставил свое имущество, чтобы сотрудники организации сделали химчистку салона.

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