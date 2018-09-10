2018-09-10T14:36:19+03:00
Общество

В Перми подростки тушили окурки об руку мальчика

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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6 сентября жительница Перми заметила у своего 12-летнего сына ожоги на руке. Мальчики рассказал, что над ним издевались трое подростков. Родственники ребенка разместили информацию в социальных сетях. Они рассказали, что 15-летние старшеклассники тушили окурки на руке мальчика, проверяя его на твердость характера.

Сейчас по факту истязания ребенка проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние и их родители были опрошены сотрудниками полиции. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение, сообщили в краевом следственном комитете.

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