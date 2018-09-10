Во время Пермского марафона взорвали банкомат Сбербанка

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-10T14:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября днем неизвестные взорвали банкомат на ул. Карпинского, 107 в Индустриальном районе. Преступники воспользовались тем, что большинство полицейских вчера были заняты на Пермском международном марафоне и акции протеста против повышения пенсионного возраста.

В ГУ МВД России по Пермскому краю нам сообщили, что банкомат, действительно поврежден. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Удалось ли похитить деньги из банкомата и кто его взорвал - не сообщается. Как и то, сколько было преступников.

Ранее мы писали, что в Соликамске угнали машину прямо из автосервиса. Никак не думал владелец автомобиля ВАЗ-21041, что его старенькая машина может приглянуться угонщикам. Он спокойно отвез «четверку» на ремонт и оставил на территории одного из автосервисов Соликамска. Но когда пришел ее забирать – не обнаружил на месте. По подозрению в угоне был задержан 39-летний местный житель. Машину обнаружили в районе Соликамского шоссе.