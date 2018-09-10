2018-09-10T14:19:17+03:00
Происшествия

Во время Пермского марафона взорвали банкомат Сбербанка

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

9 сентября днем неизвестные взорвали банкомат на ул. Карпинского, 107 в Индустриальном районе. Преступники воспользовались тем, что большинство полицейских вчера были заняты на Пермском международном марафоне и акции протеста против повышения пенсионного возраста.

В ГУ МВД России по Пермскому краю нам сообщили, что банкомат, действительно поврежден. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Удалось ли похитить деньги из банкомата и кто его взорвал - не сообщается. Как и то, сколько было преступников.

Ранее мы писали, что в Соликамске угнали машину прямо из автосервиса. Никак не думал владелец автомобиля ВАЗ-21041, что его старенькая машина может приглянуться угонщикам. Он спокойно отвез «четверку» на ремонт и оставил на территории одного из автосервисов Соликамска. Но когда пришел ее забирать – не обнаружил на месте. По подозрению в угоне был задержан 39-летний местный житель. Машину обнаружили в районе Соликамского шоссе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми возле детской площадки нашли разбитые ртутные градусники
В Перми пьяный автомойщик угнал с автомойки автомобиль «Мицубиси-Лансер»
В Перми подростки тушили окурки об руку мальчика
В Прикамье пьяный водитель задавил 9-летнюю девочку
В Перми до 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Бабушка года»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Внешний вид - не повод отстранять от уроков»
В Перми «Кросс нации» впервые пройдет в лесу
Три самолета экстренно сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за тумана
В Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской
В Прикамье мошенник получил деньги за кухонный гарнитур и пропал
В Перми автомобиль сбил пешехода на ночной трассе
В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек
В Пермском крае выбрали около 2 тысяч депутатов
Пермский марафон выиграли спортсмены из Самарской области и Чебоксар
Пермская «Звезда» одержала волевую победу над ижевским «Зенитом»
Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку
В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего
В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки