2018-09-10T13:46:54+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель задавил 9-летнюю девочку

Он получил четыре года колонии-поселения
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Гайнах осужден 35-летний водитель, который в нетрезвом состоянии сбил ребенка. 9-летняя девочка скончалась на месте.

Авария произошла в мае в населенном пункте Сергеевский Гайнского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. Там он сбил 9-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте, а водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские установили личность водителя и задержали его.

- Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя, - сообщили в краевой полиции. - Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской. Трехмесячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми возле детской площадки нашли разбитые ртутные градусники
В Перми пьяный автомойщик угнал с автомойки автомобиль «Мицубиси-Лансер»
В Перми подростки тушили окурки об руку мальчика
Во время Пермского марафона взорвали банкомат Сбербанка
В Перми до 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Бабушка года»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Внешний вид - не повод отстранять от уроков»
В Перми «Кросс нации» впервые пройдет в лесу
Три самолета экстренно сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за тумана
В Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской
В Прикамье мошенник получил деньги за кухонный гарнитур и пропал
В Перми автомобиль сбил пешехода на ночной трассе
В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек
В Пермском крае выбрали около 2 тысяч депутатов
Пермский марафон выиграли спортсмены из Самарской области и Чебоксар
Пермская «Звезда» одержала волевую победу над ижевским «Зенитом»
Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку
В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего
В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки