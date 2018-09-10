В Прикамье пьяный водитель задавил 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-10T13:46:54+03:00

Он получил четыре года колонии-поселения

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В Гайнах осужден 35-летний водитель, который в нетрезвом состоянии сбил ребенка. 9-летняя девочка скончалась на месте.

Авария произошла в мае в населенном пункте Сергеевский Гайнского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. Там он сбил 9-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте, а водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские установили личность водителя и задержали его.

- Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя, - сообщили в краевой полиции. - Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской. Трехмесячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой.