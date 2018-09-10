В Перми до 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Бабушка года»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-10T13:36:04+03:00

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До 15 сентября в Перми заявки на участие в шоу-конкурсе красоты, таланта и доброты «Бабушка года-2018».

Жюри конкурса будет оценивать творческие способности и таланты, эрудицию, коммуникабельность, оригинальность выступления участниц конкурса.

Финал конкурса состоится 28 октября во Дворце культуры «Искра». Начнется шоу с дефиле «Деревенский хайп». В конкурсе «визиток» конкурсантки расскажут о самом ярком и запоминающемся событии своей жизни.

Кроме того, зрители увидят творческий конкурс «Жгу, не могу!», а закроется шоу дефиле «Светский раут», на котором участницы продемонстрируют молодежную одежду.

Победительницей станет бабушка, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Участницу, завоевавшую титул «Бабушка года», наградят короной, титульной лентой и ценным призом.

Заявки принимаются по адресу: ул. Академика Веденеева, 54, офис 205 или по электронной почте: mb.dkiskra@yandex.ru. Телефон для справок: 284-43-66.