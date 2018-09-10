2018-09-10T13:36:04+03:00
Общество

В Перми до 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Бабушка года»

Финальное шоу состоится 28 октября
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

До 15 сентября в Перми заявки на участие в шоу-конкурсе красоты, таланта и доброты «Бабушка года-2018».

Жюри конкурса будет оценивать творческие способности и таланты, эрудицию, коммуникабельность, оригинальность выступления участниц конкурса.

Финал конкурса состоится 28 октября во Дворце культуры «Искра». Начнется шоу с дефиле «Деревенский хайп». В конкурсе «визиток» конкурсантки расскажут о самом ярком и запоминающемся событии своей жизни.

Кроме того, зрители увидят творческий конкурс «Жгу, не могу!», а закроется шоу дефиле «Светский раут», на котором участницы продемонстрируют молодежную одежду.

Победительницей станет бабушка, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Участницу, завоевавшую титул «Бабушка года», наградят короной, титульной лентой и ценным призом.

Заявки принимаются по адресу: ул. Академика Веденеева, 54, офис 205 или по электронной почте: mb.dkiskra@yandex.ru. Телефон для справок: 284-43-66.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми возле детской площадки нашли разбитые ртутные градусники
В Перми пьяный автомойщик угнал с автомойки автомобиль «Мицубиси-Лансер»
В Перми подростки тушили окурки об руку мальчика
Во время Пермского марафона взорвали банкомат Сбербанка
В Прикамье пьяный водитель задавил 9-летнюю девочку
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Внешний вид - не повод отстранять от уроков»
В Перми «Кросс нации» впервые пройдет в лесу
Три самолета экстренно сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за тумана
В Прикамье водитель отечественной легковушки сбил маму с коляской
В Прикамье мошенник получил деньги за кухонный гарнитур и пропал
В Перми автомобиль сбил пешехода на ночной трассе
В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек
В Пермском крае выбрали около 2 тысяч депутатов
Пермский марафон выиграли спортсмены из Самарской области и Чебоксар
Пермская «Звезда» одержала волевую победу над ижевским «Зенитом»
Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку
В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего
В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки