Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «Внешний вид - не повод отстранять от уроков»

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-10T12:48:42+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прокомментировал решение руководства пермской гимназии №4 отстранить старшеклассницу из-за цвета волос. Дочь депутата Гордумы Зина Агишева пришла на уроки с розовыми волосами. По словам омбудсмена отстранение школьника от занятий из-за цвета волос - это дискриминация

- Это то же самое, что ребенок пришел без формы или без сменной обуви - внешний вид не повод отстранять от уроков, - заявил Павел Миков. - Устав школы не может противоречить закону об образовании, в котором нет ни строчки о том, какого цвета волосы допускаются для учащихся обоих полов.

Также он заметил, что отстранение от занятий нарушает право ребенка на образование.

- В моей практике учительства в школе был случай, когда старшеклассницы пришли в экстравагантном виде - пирсинг лица, яркие волосы, - вспомнил омбудсмен. - В школе их, конечно, пообсуждали, но никто не выгнал, потому что это незаконно.

Павел Миков также отметил, что вместо того, чтобы отстранять ребенка от занятий, может быть, лучше присмотреться к семье.