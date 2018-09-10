2018-09-10T12:26:48+03:00
Спорт

В Перми «Кросс нации» впервые пройдет в лесу

Регистрация участников уже стартовала
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Не успел отгреметь Пермский международный марафон, как началась регистрация на «Кросс нации», который пройдет 15 сентября. В этом году впервые массовые соревнования пройдут по лесной трассе лыжной базы «Динамо».

- С одной стороны забег получится действительно кроссовым, а с другой, избавимся от необходимости перекрывать на время соревнований центральные улицы города, - рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.

Пермяки могут на выбор пробежать дистанции от одного до шести километров. Регистрация открыта на сайте краевого министерства физической культуры и спорта www.sport.permkrai.ru. Кроме того, заявку можно подать с 10 по 14 сентября с 14.00 до 19.00 в УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), в легкоатлетическом манеже СК им В.П. Сухарева (шоссе Космонавтов, д. 158а), спортивном комплексе «Прикамье» (Ласьвинская,1). Коллективные заявки можно подать во Дворце спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47).

15 сентября, в день старта можно зарегистрироваться с 9.00 до 11.30 на территории лыжной базы «Динамо» (ул. Самаркандская, 2)

Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах примут участие более 16 000 человек.

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