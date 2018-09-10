Три самолета экстренно сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за тумана

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-10T10:39:34+03:00

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В международном аэропорту «Пермь» нам рассказали, что из-за тумана три самолета экстренно сели в Екатеринбурге. Это - рейс авиакомпании «Победа» из Сочи, лайнер авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки и самолет авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта «Шереметьево». Также будут задержаны вылеты этих рейсов из Перми. Данные о вылетах самолетов постоянно обновляется.

Ранее, мы писали, что на трассе Пермь - Екатеринбург сломался автопоезд с гигантскими адсорберами для «Северного потока-2». Вблизи Суксуна на трассе Пермь-Екатеринбург вынуждены были сделать незапланированную остановку автопоезда с адсорберами для «Северного потока-2». После того, как у одного из автопоездов порвался карданный вал, все машины остановились на технологическом съезде на 135-ом км трассы.Движение на автодороге Пермь-Екатеринбург не было ограничено.Автопоезда следуют из Екатеринбурга до причала в п. Юго-Камский, далее по воде в порт Усть-Луга. Оборудование предназначено для строительства газопровода «Северный поток — 2».