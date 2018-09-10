В Прикамье мошенник получил деньги за кухонный гарнитур и пропал

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-10T08:55:03+03:00

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Жительница Чайковского в апреле этого года увидела объявление 60-летнего пермяка, который обещал изготовить и собрать кухню. Она написала мужчине в социальных сетях и договорилась о поставке мебели.

Девушка подписала с лже-мастером по изготовлению мебели договор и заплатила ему 37 тысяч рублей.

- Мужчина пообещал, что через две недели мебель будет готова, но спустя оговоренный срок потерпевшая товар так и не получила, а мастер перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Женщина обратилась в полицию. 60-летнего пермяка задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следственные мероприятия продолжаются.

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