В Перми автомобиль сбил пешехода на ночной трассе

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-10T07:30:06+03:00

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Ночью 8 сентября в Перми на трассе Волга М7 в Нытвенском районе легковушка сбила пешехода. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на мужчине не было светоотражающих элементов, и водитель мог просто не увидеть пешехода. По предварительной информации мужчина шел по проезжей части возле населенного пункта Савинята.

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что 7 сентября в Перми возле торгового центра «Тургеневский» автомобиль Subaru Forester сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин. 66-летний водитель ехал по улице Тургенева – со стороны улицы Макаренко в направлении улицы Технической.Он не затормозил перед переходом, что должен был сделать по правилам дорожного движения. В это время по нему переходили дорогу 60-летняя и 59-летняя женщины. Одна из них скончалась, другую увезли в реанимацию.Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.