В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек
9 сентября в Перми прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в ней приняли участие 280 человек вместо 3 тысяч заявленных.
Участники акции протеста прошли колонной от Комсомольской площади до здания Законодательного Собрания. Там они сумели вырвать несколько решеток ограждения и попытались перекрыть улицу Ленина. Однако полиции удалось вытеснить митингующих с проезжей части на тротуар перед законодательным Собранием.
Полицейские не раз предупреждали митингующих, что митинг против повышения пенсионного возраста не был согласован пермскими властями и к участникам акции могут быть применены санкции.
Самые активные участники акции протеста были задержаны полицией и отвезены в участок. Всего - 24 человека. Среди задержанных - организатор акции Наталья Вавилова и журналист Владислав Аскариди.