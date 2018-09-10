В несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста приняли участие 280 человек

СЕГОДНЯ 07:06 2018-09-10T07:07:01+03:00

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9 сентября в Перми прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в ней приняли участие 280 человек вместо 3 тысяч заявленных.

Участники акции протеста прошли колонной от Комсомольской площади до здания Законодательного Собрания. Там они сумели вырвать несколько решеток ограждения и попытались перекрыть улицу Ленина. Однако полиции удалось вытеснить митингующих с проезжей части на тротуар перед законодательным Собранием.

Полицейские не раз предупреждали митингующих, что митинг против повышения пенсионного возраста не был согласован пермскими властями и к участникам акции могут быть применены санкции.

Самые активные участники акции протеста были задержаны полицией и отвезены в участок. Всего - 24 человека. Среди задержанных - организатор акции Наталья Вавилова и журналист Владислав Аскариди.