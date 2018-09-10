В Пермском крае выбрали около 2 тысяч депутатов

СЕГОДНЯ 06:24 2018-09-10T06:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября, в Единый день голосования выборы прошли в 36 муниципалитетах Пермского края. В регионе открылись 850 избирательных участков, жители Прикамья избирали около 2 тысяч депутатов. На депутатские мандаты претендовали 3 645 кандидатов, из них зарегистрировано 3 376 человек.

- Жалоб в ходе выборов не поступило, - сообщили в крайизбиркоме. - В ситуационный центр краевой Общественной палаты дозвонились примерно 20 избирателей, но их вопросы касались уточнения данных о том, где именно находится их участок.

Продолжается подсчет голосов.

Ранее мы писали, что дочь депутата пермской Гордумы отстранили от занятий в гимназии из-за цвета волос. Надежда Агишева выложила на своей страничке в Facebook фото распоряжения директора гимназии, в которой учится ее дочь.Пользователи соцсети в комментариях возмутились распоряжением гимназии о запрете посещения школы ученицей.