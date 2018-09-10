2018-09-10T07:08:23+03:00
Спорт

Пермский марафон выиграли спортсмены из Самарской области и Чебоксар

Победители получат по полмиллиона рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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9 сентября в Перми прошел второй международный марафон. В главном спортивном событии осени приняли участие более 8 тысяч любителей бега из 16 стран мира. Больше всего участников зарегистрировались на дистанцию в 3 км - почти 4 тысячи человек. Десять километров решили пробежать 2 215 любителей бега, полумарафон - 1140, а марафон - 630 человек. Кроме того, впервые в пермском марафоне приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями. 30 человек преодолели дистанцию в 200 метров на колясках.

Победу в марафоне одержали Юрий Чечун из Самарской области и Алина Прокопьева из Чебоксар. Они получат по 500 тысяч рублей каждый. Победителями полумарафона стали пермяки Андрей Смирнов и Олеся Нургалиева.

Для зрителей пермский марафон комментировали известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

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