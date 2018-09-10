Пермская «Звезда» одержала волевую победу над ижевским «Зенитом»

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-10T06:00:56+03:00

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9 сентября в Ижевске футболисты пермской «Звезды» взяли реванш у «Зенита» за поражение в Кубке России.

Матч для «Звезды» начался неудачно, уже на третьей минуте Александр Русских распечатал ворота Максима Шумайлова. Для Александра этот гол стал вторым в ворота «Звезды» в нынешнем сезоне, ранее он забивал пермякам в кубке.

До перерыва «Звезда», несмотря на ощутимое игровое преимущество, таки не смогла сравнять счет. Но уже на 50-й минуте Евгений Тюкалов восстановил равенство, забил свой четвертый гол в сезоне.

Еще через 8 минут Секретов и Тюкалов разыграли угловой накоротке и после подачи последнего мяч головой замкнул Андрей Елисеев.

После второго пропущенного гола хозяева стали действовать активнее. Но, несмотря на удаление Рината Гусейнова, «Звезда» сумела сохранить победный счет - 2:1. Подопечные Константина Парамонова выиграли третий матч подряд, причем второй из них в гостях.