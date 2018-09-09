2018-09-09T13:57:36+03:00
Происшествия

В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего

Пострадавший находится в больнице
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 8 сентября, в Пермском районе произошло тяжкое преступление. В одном из домов распивали алкогольные напитки два брата: 41-летний и 39-летний мужчины. Между ними произошла ссора, после чего старший брат схватил нож и ударил им в живот родственника. Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

- Следствием отдела МВД России по Пермскому району возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе полиции. -Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Горнозаводске 33-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В январе этого года наркодилер продал запрещенное вещество. При задержании он оказал сопротивление сотруднику полиции, бросившись на него с ножом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермские зоозащитники спасли и выпустили в лес енотовидную собаку
В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки
В пермских соцсетях обсуждают видео, на котором хозяин с размаху бьет свою собаку об иномарку
В Перми частных таксистов обязали проходить медосмотр, даже если они едут по своим делам
В Перми 66-летний водитель сбил насмерть на «зебре» 60-летнюю пенсионерку
В Прикамье к 7 годам 6 месяцам приговорили водителя, который утопил в Каме 2 пассажирок
В Прикамье в воскресенье придут заморозки
В Прикамье поймали сбежавшего из колонии украинца
Министр природных ресурсов пожелал охотникам Прикамья ни пуха, ни пера
Александр Телепнёв пожаловался в прокуратуру на Тимати и Dj Smash
Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»
Пермячка, разозлившись на соседку, устроила пожар в ее комнате
Дочь депутата пермской Гордумы отстранили от занятий в гимназии из-за цвета волос
В Прикамье вор хотел ограбить квартиру, но уснул в кресле
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»
В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды
Мутко пообещал возглавить оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми
В Перми осудили экс-руководителя комиссии по делам несовершеннолетних
В субботу в Перми на сельскохозяйственных ярмарках пройдут мастер-классы
Соцсети: в Перми женщина погибла в шахте лифта
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка, которого не могли поймать семь лет
В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин