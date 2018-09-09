В Пермском районе старший брат ударил ножом младшего

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-09T13:57:36+03:00

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В субботу, 8 сентября, в Пермском районе произошло тяжкое преступление. В одном из домов распивали алкогольные напитки два брата: 41-летний и 39-летний мужчины. Между ними произошла ссора, после чего старший брат схватил нож и ударил им в живот родственника. Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

- Следствием отдела МВД России по Пермскому району возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе полиции. -Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Горнозаводске 33-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В январе этого года наркодилер продал запрещенное вещество. При задержании он оказал сопротивление сотруднику полиции, бросившись на него с ножом.