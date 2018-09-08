В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-08T14:23:33+03:00

Соседям и полиции удалось уговорить его вернуться в квартиру [видео]

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Жители Березников в течении почти часа снимали на камеры страшноватую картину: на узенький карниз балкона на 13 этаже высотки вышел неадекватный парень и долго разгуливал по нему. На призывы соседей вернуться в квартиру отвечал нечленораздельным мычанием.

18-этажный дом улице Ивана Дощеникова, 9, расположенный возле торгового центра «Усольский», был построен в рамках программы по переселению жителей Березников из зоны провала калийного рудника. Как сообщают пользователи местных соцсетей, заселяли сюда и тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий.

В конце концов, отчаявшись уговорить парня одуматься, его соседи вызвали полицию. Завидев людей в форме, эквилибрист-любитель послушался их и ушел с карниза.