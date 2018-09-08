В пермских соцсетях обсуждают видео, на котором хозяин с размаху бьет свою собаку об иномарку
Предположительно, видеосъемка была сделана на видеокамеру наблюдения в поселке Звездный.
На записи видно, как дорогой автомобиль белого цвета подъезжает к упавшему ребенку-велосипедисту. Из машины выходит водитель, затем возвращается, неся на весу за ошейник длинноухую собаку средних размеров белого цвета. По дороге он пару раз с силой ударяет ее по морде, затем с размаху бьет о корпус машины, забрасывает в салон.
Мальчик, подняв велосипед, уезжает, испуганно оглядываясь на происходящее.
Снятое на видео становится предметом острого обсуждения у пользователей страницы «Подслушано Звездный» ВКонтакте. В основном люди осуждают действия хозяина собаки, предлагая обратить внимание на эту видеозапись сотрудников полиции.
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