2018-09-08T13:21:43+03:00
Общество

В пермских соцсетях обсуждают видео, на котором хозяин с размаху бьет свою собаку об иномарку

Перед этим он тащит ее на весу за ошейник и избивает по мордочке [видео]
Андрей МАТЛИН
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Истязание собаки происходило на глазах мальчика-велосипедиста. Фото: кадр видеоИстязание собаки происходило на глазах мальчика-велосипедиста. Фото: кадр видео
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Предположительно, видеосъемка была сделана на видеокамеру наблюдения в поселке Звездный.

На записи видно, как дорогой автомобиль белого цвета подъезжает к упавшему ребенку-велосипедисту. Из машины выходит водитель, затем возвращается, неся на весу за ошейник длинноухую собаку средних размеров белого цвета. По дороге он пару раз с силой ударяет ее по морде, затем с размаху бьет о корпус машины, забрасывает в салон.

Мальчик, подняв велосипед, уезжает, испуганно оглядываясь на происходящее.

Снятое на видео становится предметом острого обсуждения у пользователей страницы «Подслушано Звездный» ВКонтакте. В основном люди осуждают действия хозяина собаки, предлагая обратить внимание на эту видеозапись сотрудников полиции.

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