2018-09-08T16:05:12+03:00
Общество

В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса

Добычей угонщика стала старенькая «четверка»
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Соликамские полицейские быстро нашли угнанный автомобиль.Соликамские полицейские быстро нашли угнанный автомобиль.
Изменить размер текста:

Никак не думал владелец автомобиля ВАЗ-21041, что его старенькая машина может приглянуться угонщикам. Он спокойно отвез «четверку» на ремонт и оставил на территории одного из автосервисов Соликамска. Но когда пришел ее забирать – не обнаружил на месте.

- Владелец сообщил об угоне автомобиля с территории автосервиса. На поиск транспортного средства были ориентированы наружные наряды, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в районе улицы Соликамское Шоссе.

Чуть позже полицейским удалось задержать и предполагаемого угонщика.

- По подозрению в угоне был задержан 39-летний местный житель, ведется следствие, - сообщили в полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье местный житель около часа ходил по карнизу на 13 этаже высотки
В пермских соцсетях обсуждают видео, на котором хозяин с размаху бьет свою собаку об иномарку
В Перми частных таксистов обязали проходить медосмотр, даже если они едут по своим делам
В Перми 66-летний водитель сбил насмерть на «зебре» 60-летнюю пенсионерку
В Прикамье к 7 годам 6 месяцам приговорили водителя, который утопил в Каме 2 пассажирок
В Прикамье в воскресенье придут заморозки
В Прикамье поймали сбежавшего из колонии украинца
Министр природных ресурсов пожелал охотникам Прикамья ни пуха, ни пера
Александр Телепнёв пожаловался в прокуратуру на Тимати и Dj Smash
Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»
Пермячка, разозлившись на соседку, устроила пожар в ее комнате
Дочь депутата пермской Гордумы отстранили от занятий в гимназии из-за цвета волос
В Прикамье вор хотел ограбить квартиру, но уснул в кресле
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»
В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды
Мутко пообещал возглавить оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми
В Перми осудили экс-руководителя комиссии по делам несовершеннолетних
В субботу в Перми на сельскохозяйственных ярмарках пройдут мастер-классы
Соцсети: в Перми женщина погибла в шахте лифта
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка, которого не могли поймать семь лет
В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин