В Пермском крае угнали машину прямо из автосервиса

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-08T16:05:12+03:00

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Никак не думал владелец автомобиля ВАЗ-21041, что его старенькая машина может приглянуться угонщикам. Он спокойно отвез «четверку» на ремонт и оставил на территории одного из автосервисов Соликамска. Но когда пришел ее забирать – не обнаружил на месте.

- Владелец сообщил об угоне автомобиля с территории автосервиса. На поиск транспортного средства были ориентированы наружные наряды, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в районе улицы Соликамское Шоссе.

Чуть позже полицейским удалось задержать и предполагаемого угонщика.

- По подозрению в угоне был задержан 39-летний местный житель, ведется следствие, - сообщили в полиции.