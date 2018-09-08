В Перми частных таксистов обязали проходить медосмотр, даже если они едут по своим делам
Своеобразный судебный прецедент создан в Перми.
Сотрудники ГИБДД остановили водителя, который занимался частным извозом по договору с одним из городских такси. Они попросили его показать отметку о предрейсовом медосмотре и контроле техсостояния автомобиля, но таких документов у него не оказалось.
Напрасно водитель убеждал автоинспекторов, что едет по своим делам и не собирается сегодня брать никаких пассажиров – ему выписали штраф в 30 тысяч рублей.
Водитель-таксист попытался обжаловать штраф в суде, но это ему не удалось: Мотовилихинский районный суд не отменил наказание. Не удалось добиться отмены штрафа и в краевой судебной инстанции.
- На автомобиле присутствовали опознавательные знаки такси, в связи с чем требования закона о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя и технического состояния транспортного средства должны соблюдаться, - объяснили в краевом суде.