В Перми частных таксистов обязали проходить медосмотр, даже если они едут по своим делам

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-08T11:46:18+03:00

За нарушение им грозит штраф в 30 тысяч рублей

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Своеобразный судебный прецедент создан в Перми.

Сотрудники ГИБДД остановили водителя, который занимался частным извозом по договору с одним из городских такси. Они попросили его показать отметку о предрейсовом медосмотре и контроле техсостояния автомобиля, но таких документов у него не оказалось.

Напрасно водитель убеждал автоинспекторов, что едет по своим делам и не собирается сегодня брать никаких пассажиров – ему выписали штраф в 30 тысяч рублей.

Водитель-таксист попытался обжаловать штраф в суде, но это ему не удалось: Мотовилихинский районный суд не отменил наказание. Не удалось добиться отмены штрафа и в краевой судебной инстанции.

- На автомобиле присутствовали опознавательные знаки такси, в связи с чем требования закона о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя и технического состояния транспортного средства должны соблюдаться, - объяснили в краевом суде.