В Прикамье к 7 годам 6 месяцам приговорили водителя, который утопил в Каме 2 пассажирок

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-08T09:42:06+03:00

Задние двери машины не открывались изнутри, и они не смогли выбраться из воды [видео]

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Как уже писала «КП», жуткое ДТП произошло 31 мая этого года в Добрянке. 27-летний водитель решил с ветерком прокатить молодых пассажирок на своем автомобиле ВАЗ-2114. Он был под сильным «градусом» и когда зарулил на скорости на городской причал местного пароходства, - не справился с управлением, и машина упала в Каму.

- Сам водитель успел выбраться из утонувшей машины, а вот две его пассажирки – нет, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе расследования выяснилось, что у погибших практически не было шансов на спасение - задние двери невозможно было открыть изнутри. Транспортное средство с телами подняли со дна реки в результате спецоперации.

Ранее виновного в гибели двух девушек не раз наказывали за езду в пьяном виде. Судьи учли это обстоятельство и назначили ему серьезное наказание.

- Суд приговорил водителя к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима, помимо этого он обязан выплатить более 1 миллиона рублей родственникам погибших.

одной из погибших было 34 года, второй - 36. У обеих женщин дома остались дети - у одной двое, у второй - трое малышей.

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