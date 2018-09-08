2018-09-08T06:34:53+03:00
Происшествия

В Прикамье поймали сбежавшего из колонии украинца

Его две недели искали по всей стране, а он скрывался неподалеку от зоны
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Ориентировка помогла поймать беглеца. Фото: ФСИН.Ориентировка помогла поймать беглеца. Фото: ФСИН.
Изменить размер текста:

Как уже писала «КП», 28 августа из колонии строгого режима сбежал опасный преступник – 26-летний уроженец Украины Николай Сугак. Он отбывал длительный срок в исправительно-трудовом учреждении №12 возле поселка Широковский, что в 34 километрах от Губахи. Сидел за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Сидельца недосчитались на утренней проверке, и куда он подевался, долго не могли понять - следов побега не было.

В конце концов, его объявили в розыск. Информацию о беглеце распространили в СМИ, в том числе, и в соседних регионах. Сообщали его особые приметы: на верхней губе шрам, на левом предплечье три шрама… Предполагалось, что он может податься в Удмуртию. Но оказалось, что далеко украинец убежать не успел. Как сообщает информационное агентство РИА=Новости со ссылкой на пресс-службу прикамского ГУФСИН, беглеца взяли 6 сентября возле уральской реки Усьва под Губахой, где вокруг – дремучие леса.

Его поместили в СИЗО, завели уголовное дело, и теперь ему грозит новый срок. За побег из исправительного учреждения дают до 4 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми 66-летний водитель сбил насмерть на «зебре» 60-летнюю пенсионерку
В Прикамье к 7 годам 6 месяцам приговорили водителя, который утопил в Каме 2 пассажирок
В Прикамье в воскресенье придут заморозки
Министр природных ресурсов пожелал охотникам Прикамья ни пуха, ни пера
Александр Телепнёв пожаловался в прокуратуру на Тимати и Dj Smash
Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»
Пермячка, разозлившись на соседку, устроила пожар в ее комнате
Дочь депутата пермской Гордумы отстранили от занятий в гимназии из-за цвета волос
В Прикамье вор хотел ограбить квартиру, но уснул в кресле
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»
В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды
Мутко пообещал возглавить оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми
В Перми осудили экс-руководителя комиссии по делам несовершеннолетних
В субботу в Перми на сельскохозяйственных ярмарках пройдут мастер-классы
Соцсети: в Перми женщина погибла в шахте лифта
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка, которого не могли поймать семь лет
В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин