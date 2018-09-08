В Прикамье поймали сбежавшего из колонии украинца

СЕГОДНЯ 06:34 2018-09-08T06:34:53+03:00

Его две недели искали по всей стране, а он скрывался неподалеку от зоны

Изменить размер текста: A A

Как уже писала «КП», 28 августа из колонии строгого режима сбежал опасный преступник – 26-летний уроженец Украины Николай Сугак. Он отбывал длительный срок в исправительно-трудовом учреждении №12 возле поселка Широковский, что в 34 километрах от Губахи. Сидел за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Сидельца недосчитались на утренней проверке, и куда он подевался, долго не могли понять - следов побега не было.

В конце концов, его объявили в розыск. Информацию о беглеце распространили в СМИ, в том числе, и в соседних регионах. Сообщали его особые приметы: на верхней губе шрам, на левом предплечье три шрама… Предполагалось, что он может податься в Удмуртию. Но оказалось, что далеко украинец убежать не успел. Как сообщает информационное агентство РИА=Новости со ссылкой на пресс-службу прикамского ГУФСИН, беглеца взяли 6 сентября возле уральской реки Усьва под Губахой, где вокруг – дремучие леса.

Его поместили в СИЗО, завели уголовное дело, и теперь ему грозит новый срок. За побег из исправительного учреждения дают до 4 лет лишения свободы.