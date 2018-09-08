В Прикамье в воскресенье придут заморозки

СЕГОДНЯ 06:39 2018-09-08T06:39:27+03:00

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Теплая и сухая погода, которая стоит в Пермском крае с начала осени, может закончиться уже в эти выходные.

- В субботу днем в Перми воздух еще может заметно прогреться – вплоть до +20 градусов, но уже к вечеру начнется заметное похолодание и возможны кратковременные дожди, - прогнозирует руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Влияние холодного фронта, который пройдет по Прикамью, еще больше ощутим в воскресенье, когда дневная температура воздуха в Перми не поднимется выше +15 градусов, а по северу края будет еще холодней.

Ночь на понедельник, по прогнозам синоптиков, обещает быть по-настоящему студеной. По северу края ожидаются заморозки до -2 градусов, в Перми ночью будет около +2 градусов.

- На следующей неделе не исключается небольшое потепление, но оно уже не будет столь ощутимым и продолжительным – осеннее уменьшение светового дня дает о себе знать, - предупреждает Павел Смирнов.