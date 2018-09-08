2018-09-08T06:29:15+03:00
Общество

Министр природных ресурсов пожелал охотникам Прикамья ни пуха, ни пера

Любителей охоты он назвал «лесными романтиками»
Андрей МАТЛИН
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Официальный праздник у охотников появился в 2011 году. Фото: архив "КП".Официальный праздник у охотников появился в 2011 году. Фото: архив "КП".
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Прикамье – край охотников и рыбаков. С профессиональным праздником «людей с ружьями» не забыл поздравить краевой министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Келейко.

- Уважаемые охотники, сотрудники охотничьих хозяйств и все те, кто любит охотничий промысел, - обратился к прикамцам министр. - Ежегодно, каждую вторую субботу сентября, отмечается профессиональный праздник – День работника охотничьего хозяйства. Всех, кому небезразлична романтика охотничьих троп, всех лесных романтиков, связавших свою трудовую деятельность с охотничьим хозяйством, поздравляю с этим праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия! Пусть на охотничьей тропе вам всегда сопутствует удача! Ни пуха вам, ни пера!

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