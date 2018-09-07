2018-09-07T19:10:23+03:00
Общество

Александр Телепнёв пожаловался в прокуратуру на Тимати и Dj Smash

Ранее он подал на московского рэпера иск на 300 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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Друзья не ожидали столь сурового приговора.Друзья не ожидали столь сурового приговора.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Напомним: экс-депутата краевого Законодательного собрания Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича в августе Ленинский районный суд Перми приговорил к 2 годам колонии-поселения за избиение Dj Smash в пермском ночном клубе «Дом культуры».

Телепнев с приговором не согласился, его апелляцию рассмотрит 19 августа рассмотрит краевой суд. А московские судьи должны будут рассмотреть его иск на 300 тысяч рублей к певцу Тимати, который в соцсетях выступил в защиту Dj Smash.

И вот теперь экс-депутат подал заявление в прокуратуру Пермского края на Тимати и Dj Smash, о чем он написал на своей странице в соцсетях. Он попросил прокуроров проверить «предполагаемые действия коррупционного характера» с их стороны.

Кроме того, Александр Телепнёв в своем заявлении указал, что неизвестные от имени сотрудников администрации президента звонили руководителям края и предлагали оказать давление на суд.

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