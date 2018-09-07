Пермячка, разозлившись на соседку, устроила пожар в ее комнате

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-07T15:50:53+03:00

Она подожгла мягкую игрушку и бросила ее на диван

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Полицейские задержали 41-летнюю жительницу Свердловского района. В апреле этого года женщина выпила. Вспомнив о своих обидах к 21-летней соседке по общежитию, злоумышленница решила устроить поджог в ее комнате.

- Она подожгла мягкую игрушку, бросила ее на диван и, убедившись, что огонь начал распространяться, скрылась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате пожара часть имущества потерпевшей была уничтожена и повреждена. Ущерб, причиненный гражданке, составил 50 000 рублей.

В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Перми автослесаря подозревают в поджоге иномарки. Поджигателя сняла камера, установленная на парковке.