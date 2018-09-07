Дочь депутата пермской гордумы отстранили от занятий в гимназии из-за цвета волос

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-07T13:58:02+03:00

Девушка всего лишь покрасила волосы в розоватый цвет

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Депутат гордумы Надежда Агишева выложила на своей страничке в Facebook фото распоряжения директора гимназии, в которой учится ее дочь.

- В соответствии с Уставом гимназии «Требования к внешнему виду и одежде…», даю распоряжение: отстранить от занятий 7 сентября и далее до устранения замечаний Агишеву З. в связи с нарушением внешнего вида, - гласит документ.

Нарушения внешнего вида - это окрашивание волос, замена классического костюма на подходящую по цвету одежду и отсутствие эмблемы гимназии.

- В целях разъяснений требований к внешнему виду, назначаю встречу с родителями на вечер 7 сентября, - сообщается в документе.

Пользователи соцсети в комментариях возмутились распоряжением гимназии.

Днем ранее Надежда Агишева выкладывала фото своей дочери: у девушки слегка розоватые волосы без экстремального оттенка.