В Прикамьер вор хотел ограбить квартиру, но уснул в кресле

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-07T09:18:49+03:00

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В городе Оханск Пермского края случилось «ограбление века». Безработный и ранее судимый 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить квартиру. Он увидел открытую форточку в одной из квартир по улице Винокурова и проник в комнату.

- Рецидивист пытался похитить DVD-плеер и цифровую приставку, но не смог, потому что уснул в кресле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Хозяин квартиры вернулся домой, отобрал свои вещи и вызвал полицию. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Перми осудили двух налетчиков, которые молотком избили хозяина квартиры и ограбили. Потерпевшего без сознания на полу обнаружила его мать, когда вернулась домой.