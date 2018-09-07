2018-09-07T07:41:58+03:00
Происшествия

В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды

Она выманила у нее 200 тысяч
Андрей МАТЛИН
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В конце концов, мошенницу задержали.В конце концов, мошенницу задержали.
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В Кировском районе Перми полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.

Домой к престарелой женщине пришла девушка, представившись сотрудницей пермской компании, она убедила пенсионерку подписать договор об установке за 27 тысяч рублей фильтра для воды. Женщина, в конце концов, согласилась.

Во время беседы визитерша поняла, что ее собеседница страдает провалами памяти и решила этим воспользоваться.

- В течение июля и августа она неоднократно приходила в женщине домой и подписывала новые договоры, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В итоге за услугу по установке фильтра для воды пенсионерка заплатила восемь раз. Обманным путем у нее были похищены денежные средства потерпевшей в сумме более 200 тысяч рублей.

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