В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды

СЕГОДНЯ 07:41 2018-09-07T07:41:58+03:00

Она выманила у нее 200 тысяч

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Перми полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.

Домой к престарелой женщине пришла девушка, представившись сотрудницей пермской компании, она убедила пенсионерку подписать договор об установке за 27 тысяч рублей фильтра для воды. Женщина, в конце концов, согласилась.

Во время беседы визитерша поняла, что ее собеседница страдает провалами памяти и решила этим воспользоваться.

- В течение июля и августа она неоднократно приходила в женщине домой и подписывала новые договоры, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В итоге за услугу по установке фильтра для воды пенсионерка заплатила восемь раз. Обманным путем у нее были похищены денежные средства потерпевшей в сумме более 200 тысяч рублей.