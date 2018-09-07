2018-09-07T07:28:53+03:00
Общество

Мутко пообещал возглавить оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми

Об этом вице-премьер заявил после встречи с губернатором Прикамья
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Бывший "спортивный" министр сейчас курирует строительство.Бывший "спортивный" министр сейчас курирует строительство.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Пермь готовится к своему 300-летию. Напомним: в мае этого года был представлен проект преобразования административного центра края к юбилейной дате на VII межрегиональном архитектурно-строительном форуме. А 10 июля был подписан Указ президента РФ о праздновании 300-летия Перми.

И вот вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что готов подключиться к исполнению президентского указа и возглавить оргкомитет по подготовке к юбилею Перми. Как сообщает агентство ТАСС такое заявление он сделал после встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Глава Прикамья сообщил, что в ходе подготовки к 300-летию города предполагается «максимальная концентрация городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамьер вор хотел ограбить квартиру, но уснул в кресле
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»
В Перми девушка-мошенница 8 раз продала 83-летней пенсионерке фильтр для воды
В Перми осудили экс-руководителя комиссии по делам несовершеннолетних
В субботу в Перми на сельскохозяйственных ярмарках пройдут мастер-классы
Соцсети: в Перми женщина погибла в шахте лифта
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка, которого не могли поймать семь лет
В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин
«Ростелеком» расширяет парковочное пространство Перми
В Перми осуждена банда мошенников, которая продавала пенсионерам медтехнику втридорога
В Перми будет организовано 5 фан-зон пермского марафона
В Перми новый светомузыкальный фонтан на эспланаде прошел тест
В Пермском крае арестованы родители-алиментщики
На заводе им. Шпагина завершается подготовка к Молодежному форуму
В Прикамье грабитель напал на студента, но получил отпор
В Перми совершено разбойное нападение на гражданина Китая
С начала года в Прикамье на дорогах погибли 5 детей, 376 получили ранения
На трассе Пермь - Екатеринбург сломался автопоезд с гигантскими адсорберами для «Северного потока-2»
В Прикамье на пожаре погиб иеромонах Зосима
Жителям Прикамья предпенсионного возраста сохранят льготы
В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей
C 10 сентября в Перми снова расширят зону платной парковки
Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам
В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков
В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки
В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября