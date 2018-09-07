Мутко пообещал возглавить оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-07T07:28:53+03:00

Об этом вице-премьер заявил после встречи с губернатором Прикамья

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Пермь готовится к своему 300-летию. Напомним: в мае этого года был представлен проект преобразования административного центра края к юбилейной дате на VII межрегиональном архитектурно-строительном форуме. А 10 июля был подписан Указ президента РФ о праздновании 300-летия Перми.

И вот вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что готов подключиться к исполнению президентского указа и возглавить оргкомитет по подготовке к юбилею Перми. Как сообщает агентство ТАСС такое заявление он сделал после встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Глава Прикамья сообщил, что в ходе подготовки к 300-летию города предполагается «максимальная концентрация городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме».