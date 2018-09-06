Соцсети: в Перми женщина погибла в шахте лифта

СЕГОДНЯ 19:54 2018-09-06T19:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 сентября, в Орджоникидзевском районе Перми произошла трагедия. Как сообщают в соцсетях местные жители, в одном из домов по улице Кронита женщина рухнула в шахту лифта. Что именно произошло - неизвестно. По одной из версий, пермячка вызвала лифт на свой этаж, но кабина не приехала, а дверь открылась. Женщина шагнула в шахту.

Получить оперативный комментарий от правоохранительных органов не удалось. На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что у дома, где произошло ЧП, стояли автомобили "скорой помощи".

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье во время пожара в женском монастыре погиб священнослужитель – он не смог выбраться из своей кельи из-за решеток на окнах. По одной из версий, в монастырской трапезной взорвался газовый баллон. Проверку обстоятельств пожара начали следователи СУ СКР по Пермскому краю.