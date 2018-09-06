2018-09-06T15:13:59+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка, которого не могли поймать семь лет

Он орудовал с 2011 по август 2018 в Дзержинском и Индустриальном районах Перми
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудниками отдела полиции Индустриального района задержан серийный преступник, который с 2011 по август 2018 год насиловал девушек и женщин в Перми. Преступления он совершал ночью в Индустриальном и Дзержинском районах краевой столицы.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми и только в минувшие выходные насильник был задержан. Выяснилось, что 44-летний мужчина жил в другом регионе и переехал в Пермь в 2002 году. Ранее он не был судим.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в августе он совершил очередное преступление.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия, выяснили приметы насильника, провели тщательный анализ добытой информации, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Были выставлены патрули в местах возможного появления подозреваемого.

44-летнему мужчине предъявлено обвинение по четырем эпизодам изнасилования и по одному - изнасилование несовершеннолетней. Сейчас проверяется на причастность к другим преступлениям.

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