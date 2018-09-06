В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-06T14:45:34+03:00

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3 сентября в городской больнице Перми от черепно-мозговой травмы скончался 51-летний житель села Кыласово.

В ходе следствия полицейские выяснили, что 21 августа вечером он выпивал у себя дома со своим приятелем. Как это часто бывает, во время застолья между мужчинами возникла ссора. Гость избил хозяина дома и ушел.

На следующее утро односельчане обнаружили его недалеко от дома лежащим на земле без сознания. Вызвали «скорую помощь» и пострадавшего госпитализировали в пермскую больницу. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных тяжелых травм он скончался.

Подозреваемому в убийстве избрана мера пресечена в виде заключения под стражу на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в краевом следственном комитете.