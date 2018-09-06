«Ростелеком» расширяет парковочное пространство Перми

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-06T14:19:28+03:00

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Введение новых тарифных зон будет произведено в два этапа. К 10 сентября 2018 года зона платной парковки будет продлена по ул. Окулова и ул. Пушкина до ул. Крисанова; по ул. Ленина и ул. Петропавловской до ул. Клименко; по ул. Н.Островского и Комсомольскому проспекту до ул. Революции. К 1 октября 2018 года парковочная зона будет расширена по ул. Н.Островского до ул. Чернышевского, а со стороны Комсомольского проспекта до ул. Полины Осипенко. Также платной станет парковка на участке ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Специалисты «Ростелекома» перенесут 15 паркоматов и подключат их к сети электропитания, а также внесут изменения в карту парковочного пространства на сайте проекта www.permparking.ru. Новое парковочное пространство будет обеспечено необходимыми дорожными знаками и информационными щитами с подробным описанием порядка пользования и оплаты.

Напомним, предусмотрено несколько способов оплаты: через паркомат с помощью банковской карты, через SMS с мобильного телефона, через терминалы приема платежей, с помощью специального приложения для мобильных устройств и через личный кабинет пользователя на портале «Парковочное пространство Перми».

- Также компания продолжит заниматься администрированием, обработкой и хранением информации по использованию парковочных мест, техническим сопровождением всей системы и дальнейшей модернизацией программного обеспечения, - прокомментировал директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов,

По всем вопросам автомобилисты могут обратиться в Единый контактный центр по номеру горячей линии 8-800-300-77-77 и по электронной почте: support@permparking.ru.