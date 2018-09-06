В Перми осуждена банда мошенников, которая продавала пенсионерам медтехнику втридорога

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-06T13:05:58+03:00

От действий 30 дельцов пострадало более тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Банда мошенников, куда входило 30 человек, орудовала в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области.

Представляясь работниками службы соцзащиты, они продавали пожилым людям физиотерапевтические аппараты. При этом завышали стоимость медтехники в несколько раз.

Мошенники были хорошо подготовлены и обучены. Организаторы группы проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации при продаже аппаратов.

Потерпевшими по делу были признаны более 1000 человек. Общая сумма причинного ущерба превысила 19 миллионов рублей. Полицейские задержали 30 участников банды в возрасте от 18 лет до 51 года, сообщили в краевой полиции.

16 осужденных получили условные сроки, другим были приговорены к реальным срокам - от одного до трех лет. Наказание они будут отбывать в колониях общего и строгого режимов. Кроме того, они должны возместить ущерб пострадавшим. Приговор не вступил в законную силу.