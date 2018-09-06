В Перми будет организовано 5 фан-зон пермского марафона

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-06T12:03:08+03:00

На старт выйдут 8 тысяч участников из 16 стран

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9 сентября пройдет второй Пермский международный марафон. Поддержать бегунов можно будет по всему маршруту дистанции– от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы.

Кроме того, будут открыты пять фан-зон - в районе библиотеки им. Горького, у ЦУМа, у кинотеатра «Кристалл», на пересечении улиц Сибирской и Луначарского, на площади Ветеранов у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В стартовом городке будет организована прямая трансляция марафона. Комментировать грандиозное спортивное событие будут известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин. Зрители смогут вживую увидеть все перипетии борьбы на дистанциях на больших экранах.

Ожидается, что на старт выйдут до 8 тысяч участников из 16 стран мира.