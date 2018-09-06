2018-09-06T12:03:08+03:00
Спорт

В Перми будет организовано 5 фан-зон пермского марафона

На старт выйдут 8 тысяч участников из 16 стран
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Вероника РАНГУЛОВА
Изменить размер текста:

9 сентября пройдет второй Пермский международный марафон. Поддержать бегунов можно будет по всему маршруту дистанции– от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы.

Кроме того, будут открыты пять фан-зон - в районе библиотеки им. Горького, у ЦУМа, у кинотеатра «Кристалл», на пересечении улиц Сибирской и Луначарского, на площади Ветеранов у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В стартовом городке будет организована прямая трансляция марафона. Комментировать грандиозное спортивное событие будут известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин. Зрители смогут вживую увидеть все перипетии борьбы на дистанциях на больших экранах.

Ожидается, что на старт выйдут до 8 тысяч участников из 16 стран мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми сотрудники уголовного розыска задержали серийного маньяка
В Перми не смогли спасти 51-летнего мужчину, которого избил односельчанин
«Ростелеком» расширяет парковочное пространство Перми
В Перми осуждена банда мошенников, которая продавала пенсионерам медтехнику втридорога
В Перми новый светомузыкальный фонтан на эспланаде прошел тест
В Пермском крае арестованы родители-алиментщики
На заводе им. Шпагина завершается подготовка к Молодежному форуму
В Прикамье грабитель напал на студента, но получил отпор
В Перми совершено разбойное нападение на гражданина Китая
С начала года в Прикамье на дорогах погибли 5 детей, 376 получили ранения
На трассе Пермь - Екатеринбург сломался автопоезд с гигантскими адсорберами для «Северного потока-2»
В Прикамье на пожаре погиб иеромонах Зосима
Жителям Прикамья предпенсионного возраста сохранят льготы
В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей
C 10 сентября в Перми снова расширят зону платной парковки
Пермяки ворвались в салон сотовой связи, связали продавца и похитили товар на 583 тысячи рублей
Жителя Прикамья, который спал с 17-летней подружкой, приговорили к обязательным работам
В Прикамье оштрафованы коллекторы, которая оказывали психологическое давление на неплательщиков
В Пермском крае женщины переводили деньги мошеннику деньги за шубы и куртки
В Пермском крае установят 56 новых комплексов фотовидеофиксации
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября