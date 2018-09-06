2018-09-06T11:33:46+03:00
Общество

В Перми новый светомузыкальный фонтан на эспланаде прошел тест

Официальное открытие намечено на 12 июня следующего года
Константин КЯКИНЕН
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В Перми состоялся тестовый запуск нового светомузыкального фонтана на эспланаде, который официально откроют 12 июня следующего года.

Все оборудование и технологическая часть светомузыкального фонтана 25 на 40 метров будут под землей. Благодаря хорошей акустике музыку будет слышно не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и лазерные лучи.

Сейчас ведутся работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси на территории вокруг фонтана, на 50% выполнены работы по укладке гранитной плитки на чаше фонтана.

Также объявлен аукцион на проведение работ по благоустройству квартала. На прилегающей территории разместятся пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, кафе, тротуары по периметру, велодорожки и парковка.

Отмечается, что это будет первый многофункциональный объект в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на эспланаде.

В Перми тестировали новый фонтан на эспланаде.Видео: пресс-служба администрации Перми

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