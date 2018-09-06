2018-09-06T11:11:40+03:00
Общество

В Пермском крае арестованы родители-алиментщики

Они никак не хотят заботиться о своих детях
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Коми-Пермяцком округе родителей никак не могут заставить заботиться о своих детях. 46-летний мужчина и 30-летняя женщина нигде не работают, постоянно пьют. Отсутствие постоянного заработка и злоупотребление алкогольными напитками привели к тому, что их лишили родительских прав. Сыновей у них забрали, но обязали выплачивать алименты на содержание ребятишек до их совершеннолетия.

Однако супруги решили, что раз их лишили родительских прав, то материальную помощь оказывать нет необходимости. И продолжили вести разгульный образ жизни.

В первый раз родителям-уклонистам было назначено наказание в виде обязательных работ по70 часов каждому, сообщили в службе судебных приставов.

Родителей-алиментщиков из Пермского края подвергли аресту в связи с уклонением от исполнения административного наказания. Но отец и мать, отработав половину положенного срока, решили, что достаточно потрудились и на место отбывания наказания не явились. После этого их осудили на 5 суток административного ареста.

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